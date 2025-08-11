Mini call veloce, in attesa della domanda: cosa c’è da sapere? DIRETTA ore 12,00

Lo scorso 6 agosto, con un avviso, il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per la procedura “per chiamata”. Si tratta della cosiddetta mini call veloce, per il reclutamento del personale docente su posto di sostegno e conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato.

Sarà possibile inviare la domanda da giovedì 14 agosto 2025 (ore 10:00) a martedì 19 agosto (ore 09:00).

Mini call veloce, come fare domanda?

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it, all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

La diretta della Tecnica Risponde Live

Ma come funziona? Chi può partecipare alla procedura? Come fare domanda, e per quali province? Dove trovare i posti disponibili? Perché il 13 agosto è una data chiave?

Di tutto questo, con ampio spazio alle domande del pubblico, parliamo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 11 agosto alle ore 12,00 Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA