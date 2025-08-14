Mini call veloce su istanze online: come compilare la domanda? VIDEO TUTORIAL

Da oggi, 14 agosto, alle ore 10,00, fino al 19 agosto alle ore 9,00 è possibile inviare la domanda per la mini call veloce.
Lo scorso 6 agosto, con un avviso, il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per la procedura “per chiamata” per il reclutamento del personale docente su posto di sostegno e conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato.
Al video tutorial, il nostro esperto, il prof Lucio Ficara, spiega come compilare la domanda passo dopo passo.
Mini call veloce, come fare domanda?
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.
Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:
- credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);
- credenziali dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito in corso di validità;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it, all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.