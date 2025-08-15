Mini call veloce per docenti di sostegno anno scolastico 2025/2026: Procedura e vincoli

Con avviso del 6 agosto 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la procedura e i vincoli per il reclutamento del personale docente su posto di sostegno per ciascuna graduatoria di provenienza per una o più province (purché appartenenti alla medesima regione) diverse rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Tempi per la presentazione delle domande

I docenti interessati a partecipare alla procedura per chiamata, prevista dalla cosiddetta call veloce dovranno presentare la domanda entro le ore 9,00 del 19 agosto prossimo venturo.

Mancata presentazione della domanda

I docenti che non presentano la domanda per partecipare alla mini call veloce mantengono la possibilità di ricevere incarichi o supplenze da GPS o da graduatorie d’istituto nella propria provincia.

Modalità presentazione delle domande

La domanda va presentata in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Con una delle seguenti credenziali: SPID, CIE, eIDAS, o anche attraverso le credenziali dell’area riservata del MIM in corso di validità o CNS. Fermo restante che occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Chi può partecipare

Possono partecipare i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che:

• hanno preso parte alla procedura per l’attribuzione del contratto a tempo determinato nella stessa provincia;

• non sono stati rinunciatari;

• non sono stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Cosa deve contenere la domanda

La domanda di partecipazione alla mini call veloce deve contenere le seguenti dichiarazioni:

• La provincia d’iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;

• La provincia o le province della medesima regione, anche diversa da quella d’inserimento nelle GPS, per le quali intende partecipare alla procedura;

• Le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;

• Aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;

• La presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Accettazione della sede

I docenti che hanno presentato la domanda e che siano individuati quali destinatari del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo in una sede della provincia indicata nella domanda, devono comunicare l’accettazione della sede entro cinque giorni dalla notifica. Qualora la comunicazione di accettazione non avvenisse entro i termini indicati, sono considerati rinunciatari.

Vincoli

I docenti che dopo aver presentato la domanda attraverso la “mini call veloce”, accettano il contratto oltre a essere vincolati per un triennio nel posto assegnato, sono preclusi:

• Dal conferimento delle supplenze, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia d’inserimento nelle GPS;

• Dalla possibilità di partecipare a tutte le tipologie di supplenze comprese le graduatorie d’istituto e gli interpelli.