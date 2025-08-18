Mini call veloce, poche ore alla chiusura e già si pensa alla fase della scelta scuole – DIRETTA ore 16,00

È utile sapere che alle ore 9:00 del 19 agosto scadono i termini per potere presentare istanza di partecipazione alla fase 1 interprovinciale per la scelta della regione e delle province al fine dell’immissione in ruolo da GPS I fascia sostegno con procedura veloce.
Come compilare la domanda senza fare errori? A spiegarcelo, con ampio spazio alle domande del pubblico, sarà nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 18 agosto alle ore 16,00, il nostro esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara.
Tempi e procedure della fase 2
Come scritto nella nota ufficiale del MIM n.0178726 del giorno 06 agosto 2025: “A seguito dell’assegnazione su provincia, con successivo avviso, gli Uffici scolastici regionali coinvolti nella procedura comunicheranno le date di apertura delle funzioni telematiche per la scelta delle sedi scolastiche da parte degli aspiranti individuati“.
Per cui per esempio l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, una volta individuati i docenti destinatari del ruolo da mini call veloce, pubblicheranno un AVVISO sul sito dell’USR Lombardia delle date per procede alla sclata delle preferenze delle scuole disponibili in ogni singola provincia di destinazione. Una data presumibile per l’apertura della fase 2 per la scelta delle scuole, potrebbe essere per esempio dal 21 al 23 agosto 2025. Quindi il sistema restituirà, con apposito link inviato anche nella posta elettronica del neoassunto, la procedura di accettazione da restituire entro i cinque giorni successivi.
A tal proposito la nota del MIM suddetta ricorda quanto segue: ” Si rammenta che, come previsto dall’articolo 2, comma 2, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l’aspirante individuato su sede deve accettarne esplicitamente l’assegnazione entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito“.