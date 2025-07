Mini call veloce, sanzioni per chi non partecipa? La risposta dell’esperto

Dal 14 al 19 agosto 2025 i docenti interessati all’immissione in ruolo sul sostegno avranno una nuova possibilità grazie alla cosiddetta mini call veloce. La procedura riguarda i posti rimasti vacanti dopo la fase di nomina provinciale da GPS I fascia e relativo elenco aggiuntivo.

Gli Uffici scolastici regionali e provinciali pubblicheranno l’elenco aggiornato dei posti disponibili. Gli aspiranti già inseriti in GPS, che non abbiano rinunciato nella fase precedente (conclusasi il 13 agosto), potranno presentare la propria candidatura a partire dalle ore 10:00 del 14 agosto, fino alle ore 9:00 del 19 agosto.

La mini call veloce ha carattere interprovinciale, ma riguarda esclusivamente i posti di sostegno (ADAA, ADEE, ADMM, ADSS). Le operazioni dovranno concludersi entro il 21 agosto.

Ci saranno sanzioni per chi non partecipa?

Secondo quanto già approfondito dal nostro esperto, il prof Lucio Ficara, la mancata partecipazione alla mini call veloce non comporta alcuna sanzione: chi non presenta domanda mantiene la possibilità di ricevere incarichi o supplenze da GPS o da graduatorie d’istituto nella propria provincia. Al contrario, l’adesione alla procedura, se seguita da assegnazione, implica l’accettazione del ruolo e la rinuncia a ogni altro incarico nella provincia di origine, incluse le supplenze da interpello.

Infine, nel caso in cui non si ottenga il ruolo a causa della posizione in graduatoria o per mancanza di disponibilità, si potrà comunque partecipare regolarmente agli incarichi e alle supplenze nella provincia di inserimento in GPS.