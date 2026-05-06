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Docenti
06.05.2026

Mini call veloce, domande dal 14 al 18 agosto: pubblicata la nota

Redazione
Indice
La fase interprovinciale (Mini-call veloce)
Altre scadenze e adempimenti specifici
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Oggi, 6 maggio, con la pubblicazione delle istruzioni operative per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il cronoprogramma per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Per gli aspiranti è fondamentale rispettare le finestre temporali per non perdere la possibilità di ottenere un incarico.

Tra le finestre temporali più importanti e più attese c’è quella relativa alle 150 preferenze e quella relativa alla mini call veloce.

La fase interprovinciale (Mini-call veloce)

Per i posti di sostegno rimasti vacanti dopo la fase provinciale, quella delle 150 preferenze, è prevista una procedura interprovinciale per chi non è risultato rinunciatario nella propria provincia:

  • Pubblicazione sedi vacanti: gli uffici pubblicano l’elenco delle sedi disponibili entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026.
  • Presentazione istanze interprovinciali (mini call veloce): gli aspiranti possono presentare domanda dal 14 agosto (ore 14.00) al 18 agosto 2026 (ore 12.00).

Altre scadenze e adempimenti specifici

Il documento riporta altre date rilevanti per la gestione interna delle scuole e per casi particolari:

  • Spezzoni pari o inferiori a 6 ore (scuola secondaria): i dirigenti scolastici verificano la disponibilità dei docenti interni entro il 15 luglio 2026 e segnalano le classi di concorso interessate agli uffici territoriali entro il 20 luglio.
  • Verifica delle dichiarazioni: l’istituzione scolastica dove l’aspirante stipula il primo contratto deve avviare i controlli sulle dichiarazioni entro 3 giorni lavorativi dalla stipula.
  • Insegnanti di Religione Cattolica (IRC): per i docenti non ancora qualificati assunti su posti vacanti, il contratto può essere trasformato in incarico annuale se il titolo di studio richiesto viene conseguito entro il 31 dicembre 2026.

La mancata presentazione dell’istanza online nei termini previsti (16-29 luglio) costituisce rinuncia alla partecipazione alla procedura informatizzata per l’intero anno scolastico.

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