Scelta delle 150 preferenze anno scolastico 2026/2027: Che cosa prevede la procedura

Per migliaia di docenti inseriti nelle GPS si avvicina uno degli appuntamenti più importanti dell’estate. La compilazione della domanda consentirà infatti di partecipare alle procedure previste per l’assegnazione degli incarichi in vista dell’anno scolastico 2026/2027.

L’istanza non riguarda soltanto le supplenze annuali, ma comprende anche altre procedure riservate ai docenti di sostegno. Per questo motivo è importante conoscere le scadenze, le modalità di presentazione della domanda e le diverse opzioni previste dal Ministero.

150 preferenze GPS 2026, come presentare la domanda

Dal 16 luglio 2026, alle ore 14, fino alle ore 14 del 29 luglio 2026, i docenti che hanno aggiornato o confermato l’iscrizione nelle GPS di prima e seconda fascia entro il 16 marzo scorso potranno presentare la domanda per la scelta di fino a 150 preferenze, esclusivamente nella provincia in cui risultano inseriti. La procedura dovrà essere effettuata tramite la piattaforma “Istanze on Line (POLIS)”.

La compilazione dell’istanza assume un’importanza fondamentale, poiché la mancata presentazione della domanda equivale a rinuncia alla partecipazione alle procedure di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Anche la mancata indicazione di alcune sedi è considerata rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse e gli eventuali posti che dovessero rendersi disponibili successivamente non comportano il rifacimento delle operazioni.

Attraverso un’unica domanda gli aspiranti potranno partecipare contemporaneamente a più procedure previste dalla normativa.

Supplenze annuali, come funzionano le 150 preferenze

La prima procedura riguarda il conferimento delle supplenze annuali al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno 2027.

Nella domanda gli aspiranti possono esprimere fino a 150 preferenze, scegliendo singole scuole oppure preferenze sintetiche riferite a comuni, distretti o sub-distretti, comprendendo così tutte le istituzioni scolastiche presenti nell’area selezionata.

L’assegnazione degli incarichi avverrà attraverso la procedura informatizzata sulla base della posizione occupata nelle graduatorie e dell’ordine delle preferenze espresse.

Immissioni in ruolo GPS sostegno

La stessa istanza consente ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento finalizzata all’immissione in ruolo.

La procedura riguarda i posti di sostegno vacanti e disponibili rimasti dopo le ordinarie immissioni in ruolo e si svolge nella stessa provincia di inserimento nelle GPS.

Per partecipare è necessario manifestare l’apposita volontà nella piattaforma POLIS, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. I docenti che partecipano alla procedura ma non ricevono alcuna proposta di assunzione potranno successivamente aderire alla mini call veloce.

Mini call veloce, domanda dal 14 al 18 agosto

I docenti inseriti nella prima fascia GPS sostegno che non hanno ottenuto il ruolo nella provincia di appartenenza potranno presentare una nuova domanda attraverso la procedura della mini call veloce.

L’istanza dovrà essere compilata dal 14 agosto 2026 (ore 14) al 18 agosto 2026 (ore 12) e consentirà di scegliere una o più province della stessa regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS, per concorrere ai posti di sostegno ancora vacanti.

Chi non presenterà la domanda continuerà comunque a partecipare alle ordinarie procedure di conferimento delle supplenze.

Conferma del docente di sostegno

Tra le procedure comprese nella domanda rientra anche quella relativa alla conferma del docente di sostegno, introdotta per favorire la continuità didattica degli alunni con disabilità.

La conferma può avvenire per i docenti che abbiano ricevuto la richiesta della famiglia dell’alunno e il successivo parere favorevole del dirigente scolastico trasmesso all’Ufficio scolastico competente.

Affinché la procedura possa concludersi positivamente, il docente deve esprimere la volontà di partecipare durante la compilazione della domanda su POLIS e la sede deve risultare ancora vacante e disponibile dopo le operazioni di mobilità e di assegnazione provvisoria.