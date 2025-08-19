Mini call veloce, stop alla presentazione delle istanze. Come funzionerà la fase 2? Risponde l’esperto

Mini call veloce, terminata la cosiddetta fase 1 con la scadenza per la presentazione delle domande, ecco la fase 2. Ma come funzionerà la fase 2 per la scelta della scuola in cui essere immessi in ruolo? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“Intanto c’è la novità di quest’anno, cioè la fase due si apre non per singolo ufficio scolastico, dunque non nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali, ma sarà l’ufficio scolastico provinciale che attraverso il sito delle istanze online nazionale darà l’apertura alle scelte delle preferenze delle singole sedi. Però prima, facendo un passo indietro, quale procedimento, quale procedura c’è? La comunicazione ai docenti che sono stati immessi in ruolo della provincia di destinazione, per cui non è che va accettata questa provincia, è una provincia che viene solo comunicata.

Per esempio, il docente X che ha fatto domanda per ADEE in Lombardia, è stato destinato per un’immissione in ruolo nella provincia di Varese, per cui questa provincia gli viene comunicata. Questa comunicazione dovrà avvenire, attenzione, questo è importante, entro il 21 agosto. Dunque, tra 19, 20 e massimo 21 ci sarà intanto la pubblicazione delle graduatorie di chi ha presentato istanza con i punteggi e le graduatorie saranno suddivise in fascia 1 a chi era inserito già dal 2024 su sostegno e in fascia 1 B chi invece è entrato in elenco aggiuntivo nell’anno 2025, e con graduatoria secondo i punteggi di riferimento.

Dunque, in prima istanza questo si presume che già il 19 o massimo il 20 questo venga dato. Dopodiché nelle 24 ore successive, dunque o giorno 20 o massimo giorno 21, tutti sapranno la destinazione della provincia. Una volta destinata alla provincia si aprirà per effetto di una procedura che proviene dalla provincia di riferimento, dalla regione, perché tutte le province della regione tutte quante verranno, proiettate su istanze online per avere la scelta delle preferenze.

Il candidato, l’aspirante che è entrato in ruolo in una data provincia potrà collegarsi su istanze online e avere l’apertura della fase della scelta delle preferenze che sarebbe appunto la fase due, per cui il docente ormai messo in ruolo, perché ormai è messo in ruolo, potrà non dovrà, potrà, ma diciamo il potere di farlo è in tutta convenienza, elencare le preferenze secondo un ordine personale, dunque mettere per esempio prima le scuole della città di Varese, poi le scuole della città di Gallarate, poi le scuole della città di Busto Arsizio, poi le scuole la città di Somma Lombarda piuttosto che di Saronno o di Luino, mettere in ordine le preferenze secondo le disponibilità di cui sarete messi chiaramente a conoscenza tramite il sistema informatizzato e quello poi nel giro delle 48 ore successive.

Dunque, immaginiamo che l’apertura della domanda sia fatta giorno 22, per il 25 ci sarà la destinazione della sede. Da lì poi, ecco, parte la questione dell’accettazione della nomina e ruolo che è obbligatoria per legge. Ecco, principalmente questa è la fase due.