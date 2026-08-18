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18.08.2026

Mini call veloce, ultime ore per la compilazione. Il punto dell’esperto

Daniele Di Frangia
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Indice
La compilazione della domanda

Ultime ore per la mini call veloce relativa al sostegno. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara ha fatto il punto della situazione:

“Mancano 24 ore, domani alle 12:00 chiude questa procedura della mini call veloce che non è una procedura obbligatoria. È facoltativa e vi possono partecipare le persone che ritengono di voler procedere eventualmente per un contratto a tempo determinato ai fini delle assunzioni in ruolo per i posti di sostegno”.

“Il problema di quest’anno è stato particolarmente importante perché non sono residuati posti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Per quanto riguarda l’infanzia ci sono stati pochissimi posti, 12 in tutta Italia e concentrati in un paio di regioni come ad esempio il Piemonte”.

“Il maggior numero dei posti riguardava la scuola primaria, cioè la classe di concorso ADEE dove la parte da leone l’ha fatta la Lombardia, in particolare la provincia di Milano. Non ci sono state novità numeriche rispetto al 14 agosto quando si attivava la procedura di mini call veloce. Stiamo al di sotto dei 4mila posti disponibili (3.931). Più di 2.600 posti in Lombardia, il resto sparsi in cinque regioni del Nord e del Centro-Nord”.

La compilazione della domanda

“La compilazione della domanda è molto semplice, si entra da Istanze online col proprio Spid, si accede direttamente al riferimento delle GPS sostegno, la procedura veloce per le immissioni in ruolo, si guardano i propri dati personali, la seconda sezione è quella riferita agli insegnamenti del sostegno, la terza sezione è quella della scelta della regione, la successiva sezione è quella dell’inoltro e del controllo della dichiarazione della scelta delle sedi di preferenza. Si sceglie la regione, poi si fa la scelta delle province nell’ordine che si desidera dunque mettendo le province in un ordine numerico di gradimento. Dopodichè il sistema si chiuderà domani alle 12:00 e quindi poi procederà nel dare le immissioni in ruolo”.

“Attenzione, chi si immette in ruolo ha poi degli obblighi di proseguire l’istanza, che diventa obbligatoria nel momento in cui si accede”.

mini call veloceSostegno

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