Mini call veloce, verranno fatte valere le riserve come il servizio civile universale? Risponde l’esperto

Il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per la procedura “per chiamata”. Si tratta della cosiddetta mini call veloce, per il reclutamento del personale docente su posto di sostegno e conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato. Sarà possibile inviare la domanda da giovedì 14 agosto 2025 (ore 10:00) a martedì 19 agosto (ore 09:00).

Ma come funziona? Chi può partecipare alla procedura? Come fare domanda, e per quali province? Dove trovare i posti disponibili? Perché il 13 agosto è una data chiave? Di tutto questo, con ampio spazio alle domande del pubblico, ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di lunedì 11 agosto alle ore 12,00 Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Verranno fatte valere le riserve come il servizio civile universale?

Ecco cosa risponde l’esperto: “Sì, valgono tutte le regole che sono già state messe in campo per le altre assunzioni“.

Mini call veloce, come fare domanda?

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it, all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Domande e risposte

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (13:25) Sono inserita negli elenchi aggiuntivi prima fascia sostegno primaria con punteggio 70 ,quale criterio mi consigliate di seguire nella scelta della regione?

✅ (17:15) Una volta scelta la provincia quante sedi andranno indicate?

✅ (19:00) Mi sono specializzata quest’anno e mi ritrovo negli elenchi aggiuntivi, volevo sapere sono già disponibili i posti per le classi di concorso sostegno? Ci sono possibilità per ADSS?

✅ (20:55) ma quando usciranno le sedi scolastiche da poter scegliere? e di conseguenza sapere quale provincia richiedere

✅ (22:45) i posti residuali sulla classe di concorso ADMM saranno davvero minimi quest anno?

✅ (26:50) se accetto la mini call e chiedo il congedo parentale per figli inferiori a 12 anni per l’a.s. 2025/2026, posso chiedere per l’a.s. 26/27 assegnazioni provvisoria e svolgere l’anno di prova?

✅ (30:10) legge 68/99. Per ritardo documenti INPS non ho potuto inserire riserva in elenco aggiuntivo. Adesso possono inserirla per mini call?

✅ (30:40) ci sarà una proroga per l’anno successivo?

✅ (33:50) Caso limite: se dopo accettazione mini call, per qualche qui pro quo sulla valenza titoli etc (cosa possibile) la scuola ritiene di fare decadere l’assegnazione, che succede in questo caso al docente?

✅ (35:30) Se si viene individuati per cattedra da mini call e si è poi, in caso di scorrimento, destinatari di ruolo da 1 fascia sostegno si può scegliere

✅ (36:30) come funzionerà l’assegnazione dell’algoritmo ler assegnare la disponibilità? in base al punteggio? sarà stilata quindi una “graduatoria” da cui algoritmo assegnerà il posto?

✅ (38:30) Se viene assegnata provincia ma c’e posto in una sede che io non ho scelto cosa succede? diceva che l’assegnazione della provincia già preclude la possibilità di incarico da gps. Può’ spiegarci?

✅ (39:20) il non aver messo solo una sede nella mia provincia, risulto rinunciatario!?

✅ (39:50) Io non ho capito come dedurre i posti disponibili dai siti, mi sembra impossibile dedurlo

✅ (41:05) qualora si risultasse assegnatario su posti minicall, sarebbe possibile richiedere un part time verticale?

✅ (42:30) Elenco aggiuntivo e non .. quale differenza per mini call? Vengono chiamati prima quelli presenti dallo scorso anno? O si è sullo stesso piano elenchi aggiuntivi e non?

✅ (42:50) Verranno fatte valere le riserve (come il servizio civile universale) in occasione della mini call veloce?