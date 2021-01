Ministro Speranza alla Camera sulle misure anti-Covid [DIRETTA ORE 9:30]

Diretta del ministro Roberto Speranza a partire dalle ore 9:30 di mercoledì 13 gennaio per comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Inattesa del nuovo Dpcm gennaio, che sarà annunciato entro la settimana e che entrerà in vigore dal 16 gennaio, il ministro della Salute Roberto Speranza ha proposto un piano B che prevede 100 giorni di lockdown, con l’intera nazione zona rossa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, questo periodo di 100 giorni sarebbe necessario ed essenziale per prevedere un graduale ritorno alla normalità a partire dalla fine del mese di aprile. Inoltre, ciò coinciderebbe con la possibile proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, con la speranza di raggiungere 8 milioni di vaccinati entro Pasqua per poi puntare a un ritorno graduale alla vita, in stand-by da quasi un anno.

SEGUI LA DIRETTA

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook