“Mio figlio merita di più di una scuola poco sorvegliata e sporca”: il pensiero di una ex collaboratrice scolastica organico Covid

Salve sono una madre, ma anche una ex collaboratrice scolastica organico Covid. Ho lavorato due anni e ho servito la scuola meglio di casa mia, perché per me era fondamentale sanificare le tastiere, i mouse e le postazioni dei laboratori ad ogni cambio di classe! Io ero lì apposta perché tutti gli studenti e quindi anche mio figlio meritano di più! Merita di più di una scuola sporca e poco igienizzata perché il personale è ormai allo stremo per turni estenuanti.

Merita di più di una scuola poco sorvegliata, dove a causa di scarso personale per ogni piano è possibile l’accesso ad estranei ai locali della scuola, o peggio ancora è possibile la fuga degli studenti minori dai locali scolastici! Purtroppo fatti di cronaca lo confermano!

Tutto questo io da genitore non lo accetto più! Non lo tollero! E neanche da ex lavoratore della scuola, perché mi sembra un controsenso lasciare persone senza una occupazione quando la scuola, ora più che mai, ha così tanto bisogno di aiuto!

Io non so se questa mia lettera sarà letta dal presidente Meloni, ma in veste di genitore (lei è anche una mamma) chiedo e pretendo la risoluzione di questo annoso problema perché MIO FIGLIO MERITA DI PIÙ!

Antonella Rodi