Mobilità 2023/24, le novità in arrivo per il nuovo anno scolastico

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica “A domanda risponde”, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla questione della mobilità 2023-2024 e le novità in arrivo.

DOMANDA n. 1

Sono una docente titolare su posto di sostegno e sono uscita dal vincolo quinquennale, su quali posti comuni potrò fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023-2024?

RISPOSTA

Tenendo conto che i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune, possono essere richiesti dai docenti titolari su sostegno che abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto (ai fini del computo del quinquennio si valuta l’anno in corso 2022-2023), e sempre che non siano sottoposti ad altri vincoli di mobilità, possiamo dire che potranno aspirare al 75% dei posti liberi dopo i trasferimenti di II fase da posto comune a posto comune.

DOMANDA n. 2

Nel trasferimento provinciale da un comune verso il comune in cui vive il genitore disabile in stato di gravità (Legge 104, art.3, comma 3), il figlio deve essere referente unico ed essere convivente con il genitore per potere fruire della precedenza nella mobilità?

RISPOSTA

Ancora il CCNI mobilità per il 2023-2024 non è stato firmato, però appare certo che la precedenza per assistenza al genitore in stato di gravità cambierà radicalmente. Si dovrà intervenire ad eliminare, come disposto dalla legge, il concetto di referenza unica. Quindi è presumibile pensare che la precedenza possa essere fruita anche da un figlio che non è convivente con l’assistito, anche qualora esistano altri figli conviventi. Potremo essere più precisi a contratto firmato e pubblicato.

DOMANDA n. 3

L’anno scolastico in corso potrà essere valutato per il calcolo del punteggio di servizio ed eventualmente per la continuità?

RISPOSTA

L’anno scolastico 2022-2023 non ha valore di punteggio di servizio e nemmeno per la continuità del servizio, ai fini della mobilità territoriale o professionale per l’anno scolastico 2023-2024.