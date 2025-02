Mobilità 2025/2026, le fasi: cosa c’è da sapere su preferenze e reclami? – DIRETTA ore 16,00

Lo scorso 29 gennaio è stata siglata l’ipotesi di CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28. Mentre siamo in attesa dell’Ordinanza Ministeriale in cui verranno annunciate le date in cui sarà possibile presentare la domanda.

Ma quali saranno tutte le fasi della mobilità? Chi riguardano? Cosa c’è da sapere sulle precedenze, le preferenze e i reclami? Quali precedenze esistono nella mobilità? Quante e quali preferenze possiamo esprimere in domanda di mobilità?

Di questo e molto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 13 febbraio alle ore 16,00. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026

Dopo la firma del 29 gennaio 2025 sull’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, si attendono notizie sull’iter di validazione del suddetto contratto di mobilità da parte degli organisimi competenti, per poi giungere alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale mobilità 2025/2026. Presumibilmente entro il 20 febbraio 2025 l’ipotesi di contratto mobilità 2025-2028, riceverà il via libera dal MEF e dalla Funzione Pubblica ed è molto probabile che si possa avere la pubblicazione dell’OM mobilità 2025/2026 entro e non oltre l’ultima settimana di febbraio.

Range temporale presentazione istanza

Quindi conosceremo le date di inizio e di scadenza della presentazione delle istanze di mobilità entro la fine del mese di febbraio. Per il Personale docente titolare in ogni ordine e grado di istruzione è presumibile pensare che si potranno presentare le domande di mobilità tra la fine di febbraio e la metà del mese di marzo (per esempio, solo a titolo orientativo dal 25 febbraio al 15 marzo 2025). Il personale educativo potrà presentare l’istanza di mobilità, orientativamente nello stesso range temporale del personale docente, giorno in più o giorno in meno.

SEGUI LA DIRETTA