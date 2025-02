Mobilità 2025/26, chi è presente negli elenchi aggiuntivi GPS può presentare domanda in altra provincia?

Dopo la firma del 29 gennaio 2025 sull’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, si attendono notizie sull’iter di validazione del suddetto contratto di mobilità da parte degli organismi competenti, per poi giungere alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale mobilità 2025/2026. Presumibilmente entro il 20 febbraio 2025 l’ipotesi di contratto mobilità 2025-2028, riceverà il via libera dal MEF e dalla Funzione Pubblica ed è molto probabile che si possa avere la pubblicazione dell’OM mobilità 2025/2026 entro e non oltre l’ultima settimana di febbraio.

Di questo e molto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 13 febbraio. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara che ha anche risposto ad alcune domande dei lettori.

In particolare, un utente chiede se, essendo negli elenchi aggiuntivi delle GPS, si può presentare domanda in un’altra provincia. Il prof Ficara spiega che chi è già inserito in GPS deve seguire gli elenchi aggiuntivi delle graduatorie dove è già inserito, mentre chi si inserisce per la prima volta (avendo acquisito il titolo di specializzazione) può andare in elenco aggiuntivo nella provincia desiderata.

