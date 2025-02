Mobilità 2025/26 e domanda di utilizzazione, si possono fare contemporaneamente? Risponde l’esperto

Lo scorso 29 gennaio è stata siglata l’ipotesi di CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28. Mentre siamo in attesa dell’Ordinanza Ministeriale in cui verranno annunciate le date in cui sarà possibile presentare la domanda.

Di questo e molto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 13 febbraio. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara che ha anche risposto ad alcune domande dei lettori.

Da un utente viene chiesto se si possono fare contemporaneamente domanda di mobilità e domanda di utilizzazione su sostegno. Il prof Ficara spiega che non è possibile fare le domande contemporaneamente perché hanno tempi diversi (febbraio e giugno), ma si può fare domanda di utilizzazione dopo aver ottenuto la mobilità.

RIVEDI LA DIRETTA