Mobilità 2026/2027, 82.416 i posti vacanti in organico di diritto: i dati

Chiuse le operazioni di mobilità territoriale e professionale relative all’anno scolastico 2026/2027, la definizione dei posti vacanti in organico di diritto relativi a tutto il personale della scuola è, quindi, completa. Ecco i dati riportati dalla FLC CGIL:
Il Sindacato propone anche una tabella con il dettaglio dei posti residui suddivisi per tipologia di personale:
|TIPOLOGIA
DI PERSONALE
|POSTI
RESIDUI
|DOCENTI
|POSTI
COMUNI
|POSTI
SOSTEGNO
|TOTALI
|INFANZIA
|3.454
|786
|4.240
|PRIMARIA
|10.584
|8.215
|18.799
|SECONDARIA
DI I GRADO
|6.330
|1.404
|7.734
|SECONDARIA
DI II GRADO
|14.997
|1.056
|16.053
|TOTALE DOCENTI
|35.365
|11.461
|46.826
|EDUCATORI
|621
|FUNZIONARI E.Q.
|971
|ATA
|ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
|8.374
|ASSISTENTI
TECNICI
|3.597
|COLLABORATORI
SCOLASTICI
|21.391
|ADDETTI
AZIENDE AGRARIE
|241
|GUARDAROBIERI
|136
|INFERMIERI
|43
|CUOCHI
|216
|TOTALE ATA
|33.998
|TOTALE
COMPLESSIVO
|82.416