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Personale della scuola
16.06.2026

Mobilità 2026/2027, 82.416 i posti vacanti in organico di diritto: i dati

Lara La Gatta
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Chiuse le operazioni di mobilità territoriale e professionale relative all’anno scolastico 2026/2027, la definizione dei posti vacanti in organico di diritto relativi a tutto il personale della scuola è, quindi, completa. Ecco i dati riportati dalla FLC CGIL:

  • 46.826 sono quelli disponibili per i docenti
  • 971 i posti relativi ai funzionari EQ, 33.998 per il personale ATA
  • 621 quelli dell’organico di diritto del personale educativo.

Il Sindacato propone anche una tabella con il dettaglio dei posti residui suddivisi per tipologia di personale:

TIPOLOGIA
DI PERSONALE		POSTI
RESIDUI
DOCENTIPOSTI
COMUNI		POSTI
SOSTEGNO		TOTALI
INFANZIA3.4547864.240
PRIMARIA10.5848.21518.799
SECONDARIA
DI I GRADO		6.3301.4047.734
SECONDARIA
DI II GRADO		14.9971.05616.053
TOTALE DOCENTI35.36511.46146.826
EDUCATORI621
FUNZIONARI E.Q.971
ATAASSISTENTI
AMMINISTRATIVI		8.374
ASSISTENTI
TECNICI		3.597
COLLABORATORI
SCOLASTICI		21.391
ADDETTI
AZIENDE AGRARIE		241
GUARDAROBIERI136
INFERMIERI43
CUOCHI216
TOTALE ATA33.998
TOTALE
COMPLESSIVO		82.416
MobilitàOrganici

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