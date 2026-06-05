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Docenti
05.06.2026

Mobilità 2026, posti vacanti dei docenti dopo i movimenti in ogni provincia e in ogni classe di concorso: tabella CISL Scuola

Lara La Gatta
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Quanti sono i posti vacanti dei docenti dopo la mobilità in ogni provincia e in ogni classe di concorso? A questa domanda ha risposto l’Ufficio sindacale della CISL Scuola, che ha elaborato i dati trasmessi dal Ministero sulla mobilità del personale docente, individuando per ogni grado di scuola, per ogni regione e per ogni provincia il numero dei posti (comuni e sostegno) vacanti dopo la mobilità del personale docente per l’a.s. 2026/27.

Il file excel contiene quattro fogli rispettivamente riguardanti infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Il totale riportato in ogni riga o colonna è al lordo delle eventuali situazioni di esubero riscontrabili a livello provinciale o regionale.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il totale dei posti disponibili è 4.240 (3.454 posto comune, 786 sostegno). Per la scuola primaria i posti sono 10.584 posto comune + 8.215 sostegno, per un totale di 18.799. Con riferimento alla secondaria di primo grado, in totale abbiamo 7.763 posti (6.361 comune, 1.404 sostegno). Infine, riguardo alla secondaria di secondo grado, i posti vacanti sono 15.159 comune e 1.056 sostegno, per complessivi 16.215 posti.

IL FILE EXCEL

 

Mobilitàmobilità 2026
Allegati
Posti-vacanti-docenti-2026-27

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