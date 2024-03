Mobilità docenti 2024/25, domande entro il 16 marzo: guide, video tutorial e modelli

Firmate le due ordinanze della mobilità, una per il personale docente educativo e ATA, e una per gli insegnanti di religione cattolica, il Ministero ha predisposto, come negli anni passati, la pagina nella quale reperire tutte le informazioni per la trasmissione delle domande.

Per il personale docente, la domanda va presentata entro il 16 marzo 2024. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

La modulistica

Trasferimento per la scuola dell’infanzia

Passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia

Trasferimento per la scuola primaria

Passaggio di ruolo per la scuola primaria

Trasferimento per la scuola secondaria I grado

Passaggio di cattedra per la scuola secondaria I grado

Passaggio di ruolo per la scuola secondaria I grado

Trasferimento per la scuola secondaria II grado

Passaggio di cattedra per la scuola secondaria II gradoPassaggio di ruolo per la scuola secondaria II grado

Le autodichiarazioni

Allegato A – Tabella di corrispondenza profili professionali

Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria

Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria

Le guide del Ministero

Domanda di mobilità per la scuola dell’infanzia

Domanda di mobilità per la scuola primaria

Domanda di mobilità per la scuola secondaria di primo grado

Domanda di mobilità per la scuola secondaria di secondo grado

