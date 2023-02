Mobilità: sulla eliminazione dei vincoli Mario Pittoni (Lega) sta con i sindacati

Le vicende della mobilità continuano a tenere banco.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, per il momento la trattativa è ferma perché si è in attesa di conoscere il parere della Commissione europea sulle osservazioni formulate dal Ministero.

Intanto Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, fa sapere che “non essendoci ancora date ufficiali sul prossimo incontro ministero/sindacati, si procede con confronti informali, che non risparmiano neanche le giornate festive”.

“Tali confronti – aggiunge ancora l’ex senatore leghista – hanno finora confermato la compattezza del fronte sindacale nel chiedere che, se ci saranno interventi sul vincolo di permanenza dei docenti prima delle risposte attese da Bruxelles, questi dovranno riguardare ambedue le categorie interessate: neoassunti e neotrasferiti”.

“Posizione – spiega Pittoni – che condivido per non generare ulteriore disparità di trattamento, che scatenerebbe l’ennesima polemica”.