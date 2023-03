Mobilità territoriale e professionale docenti religione cattolica

Il ministero dell’istruzione e del merito con l’O.M. n° 38 ha dato disposizioni in merito alla procedura di mobilità dei docenti di religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024.



Termini di presentazione della domanda



I docenti di religione cattolica interessati a produrre domanda di mobilità territoriale o intersettoriale, devono presentare la domanda in modalità cartacea dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023.

Possibilità di revoca

Qualora per motivi diversi gli interessati avessero la volontà di revocare la domanda di mobilità, dovranno effettuarla entro il 22 maggio del 2023 considerato che i movimenti saranno resi pubblici il 30 maggio del 2023.

Mobilità territoriale

Per effettuare domanda di mobilità territoriale, i docenti di religione cattolica al fine di transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ma ubicata nella stessa regione di titolarità, devono aver maturato, con l’anno scolastico 2022/23, almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo, mentre per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, devono aver maturato, con l’anno scolastico 2022/23, almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Mobilità professionale

La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, è consentita ai docenti di religione cattolica che hanno superato il periodo di prova e siano in possesso: dell’idoneità concorsuale per l’ordine e grado di scuola richiestoe dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’Ordinario diocesano competente.

Precedenza nei movimenti

Per ogni fase della mobilità e per quanto compatibile ai docenti di religione cattolica spettano le precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, fermo restante che il comune deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta.