Motomorphosis e il Presidente Fontana premiano gli studenti protagonisti del progetto educativo “Accendi la mente, usa le mani”

L’Associazione Culturale Motomorphosis è pronta a celebrare i protagonisti del progetto educativo “Accendi la mente, usa le mani”, organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, e grazie al sostegno e alla condivisione dei tanti partner. Le edizioni 2019/2020 e 2021/2022 del concorso, nato con l’intento di diffondere e sviluppare nei giovani la cultura della sicurezza, della convivenza e della salute, insieme al rispetto del prossimo nell’ambito della condivisione, vedranno nella mattinata di Mercoledì 5 Aprile 2023 il loro momento conclusivo. Alle ore 10:30, presso Palazzo Lombardia si terrà la cerimonia di premiazione dei migliori lavori alla presenza del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, del Fondatore e Presidente di Motomorphosis, Andrea C.C. Ducati, e del Presidente di ADI Lombardia, Cinzia Pagni.

Educazione, creatività e passione per le due ruote, ma non solo, sono i valori che dal 2009 esprime Motomorphosis in ogni sua iniziativa. Il concorso “Accendi la mente, usa le mani” è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle Università di tutto il territorio nazionale e agli enti di formazione accreditati. Gli studenti delle scuole e delle Università aderenti all’iniziativa hanno progettato e realizzato una veste grafica, creativa ed estetica della silhouette della moto simbolo istituzionale dell’associazione e suo mezzo di comunicazione, attraverso l’utilizzo di tecniche tradizionali o digitali.

Durante la cerimonia di premiazione Motomorphosis comunicherà i progetti vincenti e assegnerà ai loro autori i riconoscimenti: 3 motoscrivania su cui i ragazzi dovranno riprodurre le loro idee creative seguiti da un tutor Motomorphosis e ulteriori premi messi in palio dai partner dell’Associazione.

La manifestazione organizzata da Motomorphosis diventerà un appuntamento annuale. Per i giovani partecipanti si tratta di un momento unico e coinvolgente. Motomorphosis durante la cerimonia nominerà inoltre per la prima volta gli “Ambasciatori”,sceltitra coloro che nell’anno precedente si sono dimostrati particolarmente preparati e virtuosi durante gli incontri. Saranno loro i futuri comunicatori dei messaggi educativi dell’Associazione Culturale.

«La cerimonia di premiazione rappresenta al meglio il DNA di Motomorphosis: elogio del bello e inno alla vita, che si esprime attraverso una guida consapevole e un uso della tecnologia che privilegia i temi della sicurezza» – afferma Andrea C.C. Ducati, Fondatore e Presidente Motomorphosis. «Il concorso “Accendi la mente, usa le mani” intercetta gli studenti mettendo alla prova la loro creatività per esprimere un valore positivo: la convivenza stradale. Recuperare le premiazioni rinviate a causa della pandemia Coronavirus e la nomina degli Ambasciatori Motomorphosis sono ulteriori motivi di soddisfazione, prove della vitalità del progetto educativo».

«La sicurezza è un tema fondamentale per il mondo del Design»,aggiunge Cinzia Pagni,Presidente di ADI Lombardia. «La parola stessa, pro-getto, ha in sé il valore di evoluzione e miglioramento e questo, oggi, non può prescindere da valori come la sicurezza e il benessere delle persone».

Durante l’evento Askoll EVA, Brand motociclistico italiano produttore di scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, presenterà e ufficializzerà la consegna a Motomorphosis di un ciclomotore 100% elettrico per le visite nelle scuole lombarde. A riprova dell’attenzione che Askoll EVA e Motomorphosis pongono all’educazione, alla sicurezza e alla mobilità sostenibile.

«È con entusiasmo che appoggiamo la missione di Motomorphosis ed essere parte di questo importante progetto educativo ci riempie di orgoglio», dichiara Gian Franco Nanni, AD di Askoll EVA. «Siamo fermamente convinti che non ci sia sostenibilità senza educazione, per questo dal 2015, anno di lancio del primo scooter elettrico, ci impegniamo a sensibilizzare e promuovere abitudini di mobilità virtuose e responsabili a partire dai giovani, impegnati oggi nella costruzione del loro futuro e veri protagonisti del cambiamento».

Francesco Bagini