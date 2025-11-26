Nasce in Calabria la Rete “Scuole in azione”

In una società caratterizzata da trasformazioni rapide e profonde, alle istituzioni scolastiche è richiesto un impegno sempre più considerevole nell’offrire ambienti di apprendimento ed azioni didattiche innovative capaci di rispondere in maniera efficace ai bisogni formativi di studenti nativi digitali che, immersi in contesti culturali in continua evoluzione e in una prospettiva che valorizza le competenze di coloro che apprendono, devono essere protagonisti di una nuova modalità di vivere il rapporto tra apprendimento e insegnamento. La nascita della Rete “Scuole in Azione” rappresenta il frutto di una visione condivisa, fondata sulla collaborazione progettuale, sul coordinamento organizzativo e sul desiderio di promuovere un confronto costruttivo ed interattivo tra studenti appartenenti alla stessa generazione, che vivono la propria quotidianità integrando il reale con il virtuale, in contesti differenti ed eterogenei.

L’obiettivo principale è quello di offrire agli alunni esperienze significative di crescita, di potenziamento e dialogo tra pari, di cultura del presente in proiezione futura unitamente ad occasioni di tutoraggio tra studenti di età diversa che partecipano alla modernità con singolarità ed unicità. Tale approccio consente di sviluppare competenze trasversali fondamentali: chi insegna rafforza le proprie conoscenze e abilità comunicative, chi apprende riceve un supporto più vicino al proprio linguaggio e ai propri bisogni. In questo scambio virtuoso, il processo formativo si arricchisce e si completa: si impara per insegnare e si insegna per imparare, promuovendo una didattica flessibile, attiva, partecipata e realmente inclusiva.

La Rete intende, dunque, porsi come un’alleanza educativa che affronta e risponde efficacemente alle sfide poste dai cambiamenti culturali, sociali, economici, scientifici e tecnologici del mondo contemporaneo: un’alleanza salda e continuativa fra studenti e studentesse, docenti e territorio, un’alleanza orientata al futuro, capace di promuovere cambiamenti, valorizzare qualità, favorire innovazione, condivisione e crescita reciproca contribuendo alla costruzione di una Scuola che, incrociando luoghi, tempi, persone, attività didattiche, strumenti e risorse, è sempre più attenta “all’altro”, “a ciascuno”, “a tutti”, è dinamica, è al passo con i tempi e crea buone pratiche nella propria Comunità scolastica e in altre realtà attraverso la co-cooperazione in rete.

Capofila della rete è l’Istituto Comprensivo “G.B. Moscato” di San Lucido (CS), guidato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Bruno, che coordinerà le attività comuni e fungerà da punto di riferimento organizzativo e amministrativo.

I dirigenti della Rete “Scuole in azione”