Naziskin assaltano hotel dove alloggiano ragazzi ebrei italiani insieme ai loro educatori: paura in Bulgaria

Il 2 agosto scorso Sofia, in Bulgaria, è stata teatro di un grave atto di violenza e provocazione antisemita rivolto a un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano. Un gruppo di skinhead ha tentato di fare irruzione nell’albergo dove i giovani alloggiavano insieme ai loro educatori, arrivando a bloccare l’ingresso della struttura e scatenando momenti di profonda tensione e paura tra i presenti. Lo riportano La Presse e Il Corriere della Sera.

L’episodio è stato documentato da immagini esclusive che mostrano diversi individui vestiti di nero intenti a gridare “Sieg Heil” e a compiere il saluto nazista proprio davanti all’hotel. Questo attacco, avvenuto nel cuore dell’Europa, rappresenta un preoccupante e grave episodio di antisemitismo che ha preso di mira dei minorenni durante il loro soggiorno in Bulgaria.

“I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all’aggressione verbale degli antisemiti – ha commentato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma -. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l’intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando i nostri ragazzi”.

“La Comunità Ebraica di Roma condanna con fermezza questo ennesimo episodio di antisemitismo, che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori, in un Paese dell’Unione europea – continua Fadlun -. Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su quest’aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti”.