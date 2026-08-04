Sessione straordinaria Maturità 2026, prima prova il 23 settembre

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il Decreto Ministeriale n. 149 del 23 luglio 2026, definendo l’organizzazione e il calendario della sessione straordinaria dell’esame di Maturità per l’anno scolastico 2025/2026. Questo provvedimento è necessario per disciplinare lo svolgimento delle prove per quei candidati che, a causa di gravi e documentati motivi, non hanno potuto sostenere o completare l’esame nelle sessioni precedenti.

Il calendario delle prove

Il diario degli esami è stato fissato per la fine di settembre 2026. Le operazioni inizieranno lunedì 21 settembre, con l’insediamento delle commissioni d’esame presso gli istituti coinvolti.

Le prove scritte seguiranno questo schema:

Mercoledì 23 settembre 2026 : prima prova scritta.

: prima prova scritta. Giovedì 24 settembre 2026 : seconda prova scritta, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi che lo richiedono.

: seconda prova scritta, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi che lo richiedono. Martedì 29 settembre 2026: terza prova scritta per gli indirizzi di studio specifici che la prevedono.

Per i candidati che devono sostenere solo alcune prove, il decreto specifica che chi è esentato dalla prima prova inizierà direttamente il 24 settembre. Nel caso in cui un candidato debba sostenere esclusivamente il colloquio orale, quest’ultimo avrà luogo mercoledì 23 settembre. In tutti gli altri casi, i colloqui inizieranno dopo la correzione e la valutazione degli elaborati scritti.

Commissioni e candidati

Le commissioni d’esame manterranno la stessa composizione della sessione ordinaria per garantire continuità nel processo di valutazione. Eventuali sostituzioni di membri interni o esterni saranno gestite rispettivamente dai dirigenti scolastici e dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), cercando di bilanciare l’efficienza delle operazioni con il contenimento della spesa pubblica. Ai componenti spetterà un compenso forfetario proporzionale alla durata delle operazioni, calcolato in base alle vigenti disposizioni.

I candidati ammessi a questa sessione sono quelli individuati dall’articolo 26 dell’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026. Sarà responsabilità dei dirigenti scolastici o dei coordinatori didattici dare comunicazione scritta ai diretti interessati circa le date esatte di svolgimento delle loro prove.

IL DECRETO