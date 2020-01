Nel compleanno di Michelle, Trump abolisce il programma anti-obesità

Quando la politica è dettata non dalla ragione ma dal dispetto e non si cura del benessere dei cittadini. E così Donald Trump, proprio nel giorno del cinquantaseiesimo compleanno di Michelle Obama manda in soffitta le regole per assicurare nelle mense delle scuole americane pasti più completi e salutari.

Ritornano hamburger e hot dog

Michelle si dovrà quindi rassegnare al probabile ritorno nelle mense dei ragazzi di hamburger e hot dog circondati dalle immancabili patatine fritte. E dire che l’attuale first lady Melania aveva salvato il suo orto nel giardino della Casa Bianca.

Trump contro la salute dei giovani

Intanto le organizzazioni legate alla salute sono immediatamente scese in campo. “L’amministrazione Trump continua il suo assalto alla salute dei bambini con il pretesto di ‘semplificare’ i menu scolastici”, ha dichiarato in un comunicato il funzionario legale di Colin Schwartz del Center for Science in the Public Interest. Questo “consentirà ai bambini di scegliere pizze, hamburger, patatine fritte e altri cibi ad alto contenuto calorico e di grassi, invece di avere menu scolastici equilibrati ogni giorno”.