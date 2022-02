Nella scuola occupata arriva il rapper J-Ax

Alessandro Aleotti, noto come il rapper J-Ax, si è recato all’istituto Regina Margherita di Torino occupato da alcuni giorni dagli studenti nell’ambito della protesta per l’alternanza scuola-lavoro e l’esame di maturità. E a loro l’artista ha subito detto: “Quello per cui state manifestando è un diritto sacrosanto, quanto accaduto è incredibile”.

E poi l’artista che, solidarizzando con la manifestazione, aveva pure espresso il suo sostegno agli studenti in occasione delle tensioni con le forze dell’ordine alla manifestazione delle scorse settimane, ha ricordato i trascorsi scolastici: “Sembra che le occupazioni siano contro i professori, in realtà nel 90% dei casi questo sistema scuola malato fa altre vittime, oltre agli studenti, ovvero i professori, che riescono a essere comunque grandi. Io per esempio ho fatto l’Itis e ricordo la mia prof di Italiano litigare con la preside, che voleva portarci in gita in una fabbrica, mentre lei ci ha portato a Parigi. Quella prof mi ha cambiato la vita: mi ha fatto leggere i classici anche se frequentavo un istituto tecnico e mi ha dato l’amore per la parola, che poi si è trasformato nell’amore per scrivere i testi”.

“Invidio la vostra capacità di capire la realtà. Ho un figlio piccolo e sono qui per ringraziarvi, perché grazie a voi e alle vostre lotte che ho la speranza per un futuro migliore per le prossime generazioni. Punto anche a scrivere canzoni sulle mobilitazioni e sulle rivoluzioni”.