Nelle Terre di mezzo, libro di Gianotto su Tolkien

“Passaggi di dogana” è una collana della casa editrice Giulio Perrone che intende così consegnare ai lettori delle sorte di guide, non solo verso gli scrittori della grande cultura mondiale, ma anche degli itinerari attorno al loro mondo. Come quest’ultima pubblicazione, “Nella terra di mezzo con Tolkien. Tra storie, lingue, paesaggi” di Sara Gianotto che conduce il lettore, sfruttando la biografia del famoso professore di filologia, da dove, come, con quali caratteristiche sono noti sia i personaggi del sui fantastici romanzi e sia gli ambienti, compresi gli intrecci e le loro fantasticherie di immaginazioni febbrili. La materia ispiratrice più profonda delle intere saghe fantasy dei suoi grandiosi romanzi.

Che è un lavoro arduo nel suo fascino sottile, dal momento che l’autrice, seguendo la vita abbastanza movimentata di Tolkien, a un certo punto apre itinerari importanti per segnalare che proprio dalla frequentazione di un mugnaio, per esempio, nasce il “mostro bianco”, allo stesso modo gli incanti dei verdeggianti campi inglesi, mediati dal ricordo dell’Australia, favorirono la nascita di quella “terra di Mezzo” del Signore degli Anelli coi suoi protagonisti, i suoi miti, le certezze del Bene per aggirare le forze buie.

Ma favorirono pure, ripensando alla sua infanzia, il mondo straordinario degli Hobbit, mentre intensificava, con la maturità e con il riconquistato amore per Edith, gli studi filologici all’università di Oxford dove insegnava e dove era tenuto in grandissima considerazione.

Un viaggio dunque, quello che Gianotto propone, attraverso i luoghi di J.R.R. Tolkien e dei suoi variegati universi raccontati nei libri ma che in effetti sono il rispecchiamento fedele della sua Terra, con Arda e le mitologie. Che in qualche modo mancano all’Inghilterra e che Tolkien, filologo, studioso, storico e artista visionario, voleva costruire per farne dono alla sua Britannia.

Lavoro interessante, la cui lettura riconsegna molto di quel fascino dei libri di Tolkien, proprio perché riapre, seguendo le tracce della sua biografia, altre piste dove trovare l’elemento chiave che decide la storia delle epopee degli elfi, di Mordor, di Frodo, Gullum e tutta la grandiosa compagnia tolkieniana.