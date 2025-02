NeoConnessi amplia la sua proposta di educazione digitale per le scuole

NeoConnessi, il progetto di educazione digitale di Wind Tre sviluppato da Scuola.net, rafforza il suo impegno nella formazione di cittadini digitali consapevoli e responsabili. Nato nel 2018, il progetto risponde alle esigenze di un mondo digitale in continua trasformazione, offrendo strumenti e risorse aggiornate per una corretta Digital e Media Education a scuola e in famiglia.

Nel 2025, proclamato dal Consiglio d’Europa come l’anno dell’educazione alla cittadinanza digitale, NeoConnessi amplia il suo impatto con nuove iniziative, raggiungendo anche le scuole secondarie di primo grado.

Un Comitato Scientifico per un approccio autorevole

Tra le novità di quest’anno, la costituzione di un Comitato Scientifico di alto profilo, composto da Polizia di Stato, Ordine Nazionale degli Psicologi e Società Italiana di Pediatria. Questo approccio multidisciplinare, integrando competenze di sicurezza, psicologia e pedagogia, permette di affrontare in modo completo le complesse tematiche legate all’uso della tecnologia da parte dei minori.

NeoConnessi: una didattica per competenze

Oggi NeoConnessi amplia la sua offerta formativa con nuovi percorsi e materiali, differenziando l’approccio educativo in base alle fasce d’età, ma mantenendo il suo peculiare approccio didattico per competenze:

NeoConnessi Kids : dedicato alle classi IV e V della scuola primaria, utilizza un linguaggio semplice e attività ludiche per introdurre i concetti base dell’educazione digitale. Attraverso la lettura e la visione dei video-animati della serie “Nati Digital”, i bambini imparano a navigare in sicurezza, a riconoscere le fake news e a gestire il tempo trascorso online, accompagnati dai simpatici personaggi della storia. Il docente riceve un kit didattico digitale, contenente anche alcuni video-laboratori per coinvolgere le classi in attività di learning-by-doing.



dedicato alle classi IV e V della scuola primaria, utilizza un linguaggio semplice e attività ludiche per introdurre i concetti base dell’educazione digitale. Attraverso la lettura e la visione dei video-animati della serie “Nati Digital”, i bambini imparano a navigare in sicurezza, a riconoscere le fake news e a gestire il tempo trascorso online, accompagnati dai simpatici personaggi della storia. Il docente riceve un kit didattico digitale, contenente anche alcuni video-laboratori per coinvolgere le classi in attività di learning-by-doing. NeoConnessi Young: rivolto alla scuola secondaria di primo grado, affronta temi più complessi come la cittadinanza digitale, l’identità digitale e il cyberbullismo. Introduce il “Patentino delle Competenze Digitali”, un attestato del livello di competenza raggiunto a seguito di un percorso gamificato, sviluppato in linea con le indicazioni contenute nell’autorevole framework DigComp.

Per ogni dettaglio su questa iniziativa, e per aderire gratuitamente, i docenti sono invitati a visitare il portale educativo www.scuola.net nella sezione “Proposte didattiche”.

Risorse per i docenti

NeoConnessi offre anche un ricco catalogo di risorse per i docenti, tra cui un corso di formazione certificato, online e gratuito, sviluppato con la collaborazione di Maestro Roberto Sconocchini, esperto di tecnologie per l’apprendimento e intelligenza artificiale. Il corso fornisce ai docenti le competenze necessarie per integrare l’educazione digitale nella didattica.

Risorse per i genitori e sinergia scuola-famiglia

NeoConnessi non si rivolge solo al mondo della scuola, ma offre anche un ampio ventaglio di risorse per i genitori, disponibili sul sito www.neoconnessi.it. Queste risorse includono guide, articoli, consigli pratici e strumenti per affrontare le sfide dell’educazione digitale in famiglia.

La collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale per garantire un’educazione digitale completa ed efficace. I genitori svolgono un ruolo cruciale nell’accompagnare i propri figli nel mondo digitale, offrendo supporto, guida e supervisione. Un dialogo aperto e continuo tra genitori e insegnanti permette di condividere informazioni, strategie e preoccupazioni, creando un ambiente educativo coerente e positivo per i ragazzi.

NeoConnessi, dopo aver coinvolto più di 1,5 milioni di bambini, si conferma come il progetto più ampio e all’avanguardia nell’educazione digitale nel nostro Paese, accompagnando bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita e fornendo loro gli strumenti per diventare cittadini consapevoli, responsabili e attivi.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO