Nuova card per i diplomati: tutte le novità del Decreto Scuola

Il decreto n.127 ha apportato alcune modifiche alla Maturità. Dalla nuova denominazione alle modifiche alle materie della prova orale, dalle commissioni d’esame alla bocciatura certa in caso di scena muta alla prova orale.

Un’altra novità in arrivo è quella di una carta “Valore” destinata ai giovani che andrà a sostituire quelle gestite dal ministero della Cultura. Lo riporta l’edizione odierna de ‘Il Sole 24 Ore’. La card è rivolta agli studenti che, a partire dal 2026, conseguono il diploma entro il 19esimo anno di età.

La carta verrà assegnata nell’anno successivo al superamento della maturità e si sommerà al bonus specifico per i 100 e lode erogato dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

La card – spiega sempre il quotidiano – entrerà dunque in vigore a decorrere dal 2027, e potrà essere utilizzata per acquistare beni e servizi culturali, biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, strumenti musicali, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali, corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.

Un decreto interministeriale stabilirà ogni anno i criteri per il suo uso e gli importi. Saranno 180 i milioni di euro annui dal 2027 a disposizione. Ma come scrive ancora ‘Il Sole24 Ore’, è previsto un controllo rigoroso sull’applicazione della misura, per evitare abusi come quelli riscontrati in passato con 18App.