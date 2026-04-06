BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Dirigenti
06.04.2026
Aggiornato il 02.04.2026 alle 12:01

Nuove Indicazioni Nazionali 2025, cosa devono sapere i dirigenti scolastici? Il corso della Tecnica della Scuola

Redazione
Indice
Dal documento ministeriale alla pratica quotidiana
Il nodo del curricolo di istituto
Nuove sfide: competenze, STEM e digitale
I corsi
Come richiedere il corso

La revisione delle Indicazioni nazionali impone alle scuole una riflessione profonda sul curricolo di istituto, sulla progettazione e sulla valutazione. Per i dirigenti scolastici non si tratta solo di aggiornare documenti, ma di guidare un cambiamento reale, evitando soluzioni formali e costruendo scelte didattiche coerenti e condivise.

VAI AL CORSO

Le Nuove Indicazioni Nazionali non sono un aggiornamento formale, ma una vera ridefinizione del lavoro docente. Con l’entrata in vigore dal 2026/2027, alle scuole viene chiesto di ripensare curricolo, progettazione e valutazione. Il rischio, però, è che tutto resti sulla carta: senza strumenti operativi, l’autonomia rischia di trasformarsi in disorientamento.

Dal documento ministeriale alla pratica quotidiana

Le Indicazioni nazionali 2025 offrono un quadro più chiaro e accessibile, con obiettivi formativi esplicitati e organizzati per competenze e gradi scolastici. Tuttavia, tradurre questi principi in attività didattiche concrete non è automatico.

Il passaggio più critico è proprio questo: trasformare linee guida generali in scelte coerenti di insegnamento, evitando improvvisazioni o adattamenti superficiali.

Il nodo del curricolo di istituto

Il curricolo non è un documento formale, ma il cuore dell’autonomia scolastica: definisce come ogni scuola organizza apprendimenti, competenze e discipline.

Le nuove Indicazioni richiedono una revisione profonda: dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, fino alla valutazione e all’aggiornamento del PTOF. Senza una visione condivisa, però, il rischio è quello di un curricolo frammentato, poco coerente e scollegato dalle reali esigenze degli studenti.

Nuove sfide: competenze, STEM e digitale

Le Indicazioni rafforzano alcuni assi strategici: centralità delle conoscenze, sviluppo delle competenze, attenzione alle STEM e alle competenze digitali, fino al ruolo dell’intelligenza artificiale .
Non si tratta di aggiungere contenuti, ma di ripensare il modo di insegnare: selezionare, approfondire, costruire connessioni tra saperi.

È qui che emerge un bisogno concreto per i docenti: avere strumenti chiari per progettare, valutare e integrare innovazioni senza perdere coerenza didattica.

La sfida non è conoscere le Indicazioni, ma saperle usare. E oggi, più che mai, la differenza tra un documento ben scritto e una didattica efficace passa tutta dalla capacità di tradurre norme e principi in scelte educative concrete.

I corsi

Su questi argomenti il corso Indicazioni nazionali del primo ciclo: verso il curricolo d’istituto, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Come richiedere il corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta formazione@tecnicadellascuola.it o chiama al numero 095 448780.

VAI AL CORSO

Nuove Indicazioni Nazionali primo ciclo

Indicazioni nazionali: nella primaria da settembre si parte nelle classi prime, con Ettore e Achille e con la Piccola vedetta lombarda

Indicazioni nazionali: per le attuali prime della primaria quelle in vigore saranno valide ancora fino al 2031. Cronoprogramma di Cisl-Scuola

Nuove Indicazioni Nazionali, Valditara: “Per la prima volta facciamo noi una vera educazione affettiva a scuola”

Francesca Albanese e le ispezioni, classi pollaio, Indicazioni Nazionali: Valditara al Question Time – Rivedi la diretta

Valditara esalta le Nuove Indicazioni Nazionali: fanno riscoprire le origini, la storia della musica, corsivo, calligrafia, latino e imparare le poesie a memoria

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Didattica a distanza per la guerra in Iran? Tutti contrari, a partire dal Ministro

Alessandro Giuliani

Adozione libri di testo: cosa deve fare il dirigente scolastico? – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano

Contratto scuola: al via anche la parte normativa. Resta sempre il nodo del codice disciplinare che, ad oggi, appare più vantaggioso per gli ATA

Reginaldo Palermo

Lockdown energetico in Italia: smart working e risparmio una possibilità? In Asia è già realtà. Le ipotesi del Governo

Redazione
vai alla ricerca avanzata