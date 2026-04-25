Nuove Indicazioni Nazionali scuola primaria dal 1° settembre, cambio di passo per i docenti? Ecco in che senso

Le nuove Indicazioni nazionali chiedono alle scuole un cambio di passo che non può essere solo formale. Per i dirigenti significa governare processi complessi, dare direzione al collegio e costruire un curricolo che tenga insieme visione, coerenza e pratiche didattiche efficaci.

Le Nuove Indicazioni Nazionali non sono un aggiornamento formale, ma una vera ridefinizione del lavoro docente. Con l’entrata in vigore dal 2026/2027, alle scuole viene chiesto di ripensare curricolo, progettazione e valutazione. Il rischio, però, è che tutto resti sulla carta: senza strumenti operativi, l’autonomia rischia di trasformarsi in disorientamento.

Dal documento ministeriale alla pratica quotidiana

Le Indicazioni nazionali 2025 offrono un quadro più chiaro e accessibile, con obiettivi formativi esplicitati e organizzati per competenze e gradi scolastici. Tuttavia, tradurre questi principi in attività didattiche concrete non è automatico.

Il passaggio più critico è proprio questo: trasformare linee guida generali in scelte coerenti di insegnamento, evitando improvvisazioni o adattamenti superficiali.

Il nodo del curricolo di istituto

Il curricolo non è un documento formale, ma il cuore dell’autonomia scolastica: definisce come ogni scuola organizza apprendimenti, competenze e discipline.

Le nuove Indicazioni richiedono una revisione profonda: dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, fino alla valutazione e all’aggiornamento del PTOF. Senza una visione condivisa, però, il rischio è quello di un curricolo frammentato, poco coerente e scollegato dalle reali esigenze degli studenti.

Nuove sfide: competenze, STEM e digitale

Le Indicazioni rafforzano alcuni assi strategici: centralità delle conoscenze, sviluppo delle competenze, attenzione alle STEM e alle competenze digitali, fino al ruolo dell’intelligenza artificiale .

Non si tratta di aggiungere contenuti, ma di ripensare il modo di insegnare: selezionare, approfondire, costruire connessioni tra saperi.

È qui che emerge un bisogno concreto per i docenti: avere strumenti chiari per progettare, valutare e integrare innovazioni senza perdere coerenza didattica.

La sfida non è conoscere le Indicazioni, ma saperle usare. E oggi, più che mai, la differenza tra un documento ben scritto e una didattica efficace passa tutta dalla capacità di tradurre norme e principi in scelte educative concrete.

I corsi

Su questi argomenti il corso Indicazioni nazionali del primo ciclo: verso il curricolo d’istituto, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Il seminario gratuito

Su questi argomenti il seminario gratuito Come costruire il curricolo di istituto con le nuove Indicazioni Nazionali, tenuto da Anna Maria Di Falco, previsto per il 21 maggio.

Come richiedere il corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta formazione@tecnicadellascuola.it o chiama al numero 095 448780.