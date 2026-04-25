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ATA
25.04.2026
Aggiornato il 24.04.2026 alle 10:08

Carta docenti anche agli Ata? Mancuso (FederAta): “Sì, ma non si deve diminuire l’importo ai prof. Non è una lotta tra poveri”

Sara Adorno
Indice
Carta "docenti" anche agli Ata"
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È dedicata proprio al mondo ATA la nuova puntata di “Scuola Talk”, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola. Ospiti di questa puntata Giuseppe Mancuso, presidente di FederAta, che rappresenta la categoria a livello sindacale, e Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria), divenuto noto per aver elargito spontaneamente dei benefit economici ai propri collaboratori scolastici, così da valorizzare il loro impegno a favore dell’istituto. Un gesto che ha fatto in breve il giro d’Italia.

Carta “docenti” anche agli Ata”

Durante la trasmissione, Giuseppe Mancuso (FederAta) ha dichiarato: “Siamo lieti che si sia iniziato a discutere della Carta del docente per gli ATA, ma rifiutiamo la logica di diminuire l’importo destinato ai docenti per finanziare il nostro: non vogliamo alimentare una ‘lotta tra poveri‘. Il personale amministrativo e tecnico ha il pieno diritto di accedere alla formazione e alla Carta del docente, poiché lavora quotidianamente con strumenti informatici che richiedono un aggiornamento costante”.

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