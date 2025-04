Nuove Indicazioni Nazionali scuola primaria, finita consultazione. Associazioni scrivono a Mattarella: “Farsa colossale”

Oggi, 17 aprile, si è tenuta una conferenza stampa con protagonista il mondo dell’educazione, della scuola e della ricerca sulle nuove indicazioni nazionali per la scuola primaria alla Camera dei Deputati per ribadire il “no” al documento presentato come bozza lo scorso 11 marzo. Tra i promotori Avs e Flc Cgil.

“Inaccettabile”

Un impianto inaccettabile, con un chiaro ritorno al passato, pedagogicamente inconsistente e con un modello di consultazione farsesco e umiliante: questo rappresentano – per una ventina di associazioni e realtà rappresentative del mondo della Scuola, dell’Università, della Ricerca, della cultura, del sindacato e della società civile – le nuove indicazioni. Lo riporta Ansa.

Queste realtà, nel giorno in cui si chiude la consultazione da parte delle scuole sulla bozza messa a punto dalla commissione, hanno preso carta e penna per scrivere al presidente della Repubblica Mattarella ed agli editori, come hanno reso noto stamane.

Nuove Indicazioni Nazionali rifiutate in toto

“Rifiutiamo nel merito queste indicazioni, ne rifiutiamo l’impianto e rifiutiamo anche il metodo di lavoro adottato alla commissione Perla e la sua composizione, chiusa al pluralismo, che ha escluso una lettura delle diverse sensibilità del paese con un orizzonte fuori dalla realtà in cui le scuole operano”, ha detto Monica Fontana di Flc Cgil e Proteo Fare Sapere.

Elisabetta Piccolotti (Avs) ha parlato di un “impegno per provare a costruire un fronte di opposizione che possa portare ad una rilettura” di queste indicazioni e di un “atteggiamento autoritario e verticistico nella consultazione: è una farsa colossale”.

Irene Manzi (Pd), presente alla conferenza stampa con le colleghe Cecilia D’Elia Sara Ferrari, si è chiesta “dove sia il ministro Valditara davanti al grande dibattito e alla grande mobilitazione democratica che sta difendendo e rilanciando il concetto di scuola democratica. Chiediamo con forza al Ministro Valditara, proprio nel giorno in cui si chiudono consultazioni farsa, di tenere aperto il dialogo con i rappresentanti del mondo della scuola, dell’università, del sindacato e della società civile sul futuro delle Indicazioni nazionali. Purtroppo, la fase di confronto è stata troppo sbrigativa con modalità di ascolto non sufficienti a garantire un’analisi e un un dibattito approfondito su un testo così importante per il futuro della scuola italiana. Parliamo di un documento fondante che nella versione proposta dal Ministro Valditara rischiano di produrre danni profondi sullo sviluppo e la crescita di un pensiero critico nelle generazioni più giovani e sulle loro opportunità formative. È fondamentale aprire una vera, ampia e seria discussione nel Paese su questo tentativo di cambiare la scuola italiana per imporre un modello reazionario che scardina anni di innovazioni didattiche e conquiste della pedagogia moderna. La destra non può intendere la scuola come terreno per imporre una visione ideologica che mira a dividere il mondo della scuola”.

Questionario Indicazioni Nazionali, le sezioni

Il questionario è strutturato in diverse sezioni alle quali si può rispondere in gruppi formali o informali, con le modalità decise da ciascuna scuola. Si apre con domande sulla struttura generale del documento delle Nuove Indicazioni nazionali per passare al tema delle finalità della scuola dell’infanzia e del primo ciclo al profilo dello studente.

Poi si toccano la questione della organizzazione del curricolo e il rapporto tra autonomia delle scuole e Nuove Indicazioni nazionali.

Non mancano domande su valutazione e valorizzazione nella scuola del primo ciclo.

Dopo di che si entra nel merito dei contenuti specifici a partire da struttura delle Indicazioni della Scuola dell’infanzia e campi di esperienza.

Si passa quindi alla struttura di ciascuna disciplina (italiano, latino, lingua inglese, seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, tecnologia, scienze, musica, strumento musicale, arte e immagine, educazione motoria/educazione fisica).

Per molte discipline, si chiede se si condivide l’impianto che prefigura un percorso “verticale” degli studi meglio scandito e articolato, se sarebbe più utile ampliare le conoscenze suggerite nelle diverse classi del primo ciclo, o se l’approccio metodologico, pur innovativo, richiederebbe maggior peso e tempo.

Si chiude con domande sul livello di leggibilità del documento, sia dal punto di vista linguistico che grafico.

Cosa cambierà?

In sintesi, le novità che Valditara intende portare avanti sono: