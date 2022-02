Nuove misure anti Covid in Cdm, in arrivo regole su DaD e quarantena uguali per tutti i gradi di scuola

Nuove misure anti Covid in Cdm, in arrivo regole su DaD e...

Dopo il Cdm di lunedì che avrebbe dovuto produrre anche le nuove misure anti Covid per la scuola, discussione rimandata ad oggi 2 febbraio, questo pomeriggio il Governo ci riprova: attese quindi entro sera le nuove regole per il contenimento dell’epidemia che dovrebbero semplificare, alleggerire, uniformare le misure nei vari gradi di scuola.

Misure scuola

In questa fase, mentre assistiamo finalmente a un calo della curva dei contagi, l’idea è quella della DaD per i soli non vaccinati, sebbene non tutti si trovino d’accordo e potrebbero nascere ancora frizioni in Consiglio dei ministri, a partire dal dissenso della Lega, che chiede di evitare discriminazioni.

Nello specifico, alleggerimento e uniformità di misure significherebbe prevedere la DaD alle elementari negli stessi termini in cui la si prevede per medie e superiori, cioè a partire dai tre casi positivi e solo per chi non è immunizzato. Quanto all’infanzia, dove non si può contare sulle mascherine né sulla vaccinazione, non è scontato che le attuali disposizioni cambino e dunque con un caso di positività è probabile che si continui ad applicare al gruppo classe la sospensione delle attività per dieci giorni.

Infine, potrebbe sopraggiungere anche una modifica alla durata delle quarantene, che diventerebbero più snelle.

Il parere del Cts sulla gestione dei positivi a scuola potrebbe essere dirimente.

Altre misure

Prevista anche la modifica della durata del green pass per chi ha fatto tre dosi: potrebbe diventare illimitata. C’è poi l’ipotesi di non limitare le attività a chi è positivo ma asintomatico.

E in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose, il Governo potrebbe anche predisporre nuove disposizioni relativamente al sistema dei colori delle regioni e al computo dei ricoveri per Covid.