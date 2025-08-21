Nuovo anno scolastico a Roma, tra assunzioni di dirigenti, docenti, Ata e accorpamenti

Il nuovo anno scolastico partirà a breve. Il 15 settembre via alle lezioni nel Lazio e nella Capitale ci si appresta ad iniziare. RomaToday fa il punto della situazione di quello che sarà il nuovo anno.
Assunti 39 dirigenti scolastici, vincitori del concorso ordinario 2023. Ben 19 si trovano a Roma (tra questi i licei Cavour e Plauto). Concluse anche le assegnazioni delle reggenze (ad esempio il liceo Gullace).
Capitolo docenti, con 3mila nuovi assunti in tutta la regione (la metà nelle scuole secondarie) e oltre 600 assunzioni in ruolo su sostegno a Roma e provincia.
Altri 524 nuovi insegnanti di religione cattolica vincitori di concorso in tutto il Lazio.
C’è poi il personale Ata con l’assunzione di 79 funzionari di elevata qualificazione (ex Dsga) e 979 nuove unità con 674 collaboratori scolastici.
Resta l’annosa questione del dimensionamento scolastico (che attanaglia tutto il Paese) con quattro accorpamenti per il primo ciclo e due nel secondo ciclo di istruzione.