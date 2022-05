Nuovo concorso scuola meno nozionistico, dal 2025 la prova scritta sarà anche a risposta aperta

Come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, il decreto reclutamento (DL 36/2022) è approdato in Gazzetta Ufficiale, portando con sé anche alcune modifiche alla formula dei concorsi. Questi restano semplificati ma accanto al quesito a risposta multipla sarà possibile trovare anche il quesito a risposta aperta, ma solo a partire dal 2025.

Come si svolgeranno i concorsi scuola?

Il nuovo decreto va in parte a modificare il Sostegni bis, nell’ambito dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Alla prova a risposta multipla si aggiunge così la prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025.

Prova scritta

Cosa si pretende che sappiano, i docenti, nell’ambito della prova scritta? Non più solo conoscenze e competenze sulla disciplina della classe di concorso (più informatica e lingua inglese), come si precisava nella vecchia dicitura normativa, ma anche conoscenze e competenze sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare.

Chi sarà responsabile di redigere i quiz? Dopo le numerose polemiche legate agli errori nella formulazione delle prove del concorso ordinario per la scuola secondaria il ministero vorrebbe correre ai ripari attraverso la costituzione (con decreto del MI da emanarsi entro il 10 giugno 2022) di una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che proponga al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Insomma, il risultato atteso è che i quesiti siano meno nozionistici di quelli prodotti nell’ultima tornata concorsuale.

Prova orale

Quanto alla prova orale, si specifica che si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico.

Valutazione dei titoli e graduatoria

La graduatoria finale dipenderà dall’esito delle prove (scritta e orale) e della valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso.

Inoltre è prevista la costituzione di una graduatoria di soggetti che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso, sempre sulla base delle prove (scritta e orale) e della valutazione dei titoli. Una disposizione, questa, che cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.

Naturalmente gli abilitati in graduatoria avranno la precedenza sui non abilitati, che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili.

