Concorso ordinario secondaria, sempre più segnalazioni di errori nella prova scritta

Diversi nostri lettori ci stanno inviano numerose segnalazioni di errori che hanno riscontrato durante la prova scritta del concorso ordinario secondaria.

Di seguito le segnalazioni. Sarà il Ministero dell’Istruzione a valutare l’effettiva presenza o meno di un errore come fatto nei casi precedenti.

Classe di concorso AA24

Il lettore ci scrive: il quesito riportava alcuni versi della poesia ”Correspondances” di Baudelaire e chiedeva di indicare quale fosse l’ossimoro tra quattro possibili soluzioni. L’errore è a monte: è inammissibile indicare una delle quattro risposte in quanto nei versi citati non appare alcun ossimoro.

I versi sono i seguenti (evidenziati in verde).

Classe A021 geografia

Il lettore ci scrive: il sistema contrassegna come giusta la risposta c. La risposta giusta invece è palesemente la d.

Concorso A021 Geografia

Il lettore ci scrive: la risposta data per corretta è: “un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di AREE SEMIPERIFERICHE O PERIFERICHE di molte metropoli contemporanee”, ma molteplici riferimenti di libri di testo definiscono il fenomeno appartenente alle aree centrali delle città.

Classe di concorso AA25

Alcuni candidati rilevano la presenza di diverse domande con 2 risposte giuste o domande ambigue.

Classe di concorso B003

Concorso A21

Concorso AA24

Il lettore scrive: quesito – come dovrebbe essere servito un vino rosso (riferendosi alla temperatura). Diverse fonti documentabili (cito “sommelier-vin.com” e “oeforgood.com“) asseriscono che, in linea generale, i vini rossi andrebbero serviti “chambré” (temperatura compresa tra i 16°C e i 18°C) ma ci sono anche alcuni vini rossi, in particolar modo quelli “rouges riches en alcool” che potrebbero essere anche essere serviti “frais” (temperatura al di sotto dei 16°C) come ad esempio i vini rossi di Borgogna, che andrebbero serviti a 15°C.Il quesito posto, pertanto, conteneva 2 opzioni di risposta entrambe corrette: “frais” e “chambré”.