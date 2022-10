Nuovo Governo: Giorgia Meloni convocata al Quirinale alle 16.30

I tempi per la formazione del Governo si fanno ancora più stretti del previsto.

Con un comunicato diramato poco fa la segreteria della Presidenza della Repubblica informa che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata convocata per le ore 16.30.

Poche ore fa, come abbiamo già riferito, il Presidente ha ricevuto la delegazione del centro-destra formata composta per Fdi dai capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida accompagnati da Giorgia Meloni; per la Lega erano presenti Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, accompagnati da Matteo Salvini; per Fi Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, accompagnati da Silvio Berlusconi e Antonio Tajani.



Secondo molti osservatori è possibile quindi che la lista dei Ministri venga resa nota già prima di sera.

C’è chi pensa anzi che Giorgia Meloni potrebbe presentarsi al colloquio con Sergio Mattarella avendo già in mano la sua proposta in modo da accelerare il più possibile l’intera procedura.

Non va però dimenticato che – secondo quanto prevede la Costituzione – i Ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del presidente del consiglio incaricato.

Sulla composizione della squadra di Governo non si segnalano particolari novità.

Il professore Giuseppe Valditara continua ad essere dato come probabile Ministro dell’Istruzione, ma – come è già avvenuto altre volte – non sono da escludere soprese in zona Cesarini.