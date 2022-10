Quando verrà nominato il nuovo ministro dell’Istruzione? Giorgia Meloni al Colle

Quando verrà nominato il nuovo ministro dell’Istruzione? Come anticipa il nostro vice direttore Reginaldo Palermo siamo agli sgoccioli, già nella serata di oggi 21 novembre o al più tardi nella mattina di sabato 22 la futura presidente del Consiglio potrebbe ricevere l’incarico. Se accettasse l’incarico senza riserva, come ipotizzano alcune testate, potrebbe già rivelare la lista dei ministri contestualmente all’accettazione dell’incarico. Scopriremo a quel punto se il nome del salviniano Giuseppe Valditara (la biografia a questo link) verrà confermato o meno sulla poltrona di viale Trastevere per il dopo Bianchi.

Le incognite sono ancora presenti, dato che Giorgia Meloni ieri ha scelto di chiudere da sola le ultime opzioni senza più “contrattare” con gli alleati le posizioni di Governo, a seguito del braccio di ferro con Silvio Berlusconi.

Ma per tornare ai tempi della nomina del nuovo ministro dell’Istruzione, qualora la leader di Fratelli d’Italia dovesse accettare l’incarico con riserva, potremmo dovere aspettare fino a sabato sera lo sviluppo della situazione.

Cosa avverrà oggi? In questi minuti al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si confronta con il centrodestra. Secondo quanto precisa La Repubblica “la delegazione è composta per Fdi dai capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida accompagnati da Giorgia Meloni. Per la Lega ci sono Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, accompagnati da Matteo Salvini: per Fi Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, accompagnati da Silvio Berlusconi e Antonio Tajani”.