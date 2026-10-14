Nuovo PEI, sarà un’inclusione di qualità? Tutte le modifiche del Decreto Scuola – DIRETTA 15/10 ore 15:00

Il Decreto 170 del 30 settembre 2026, entrato in vigore il 1° ottobre 2026, introduce alcune novità riguardanti il Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli alunni con disabilità. Le modifiche interessano diversi aspetti della sua elaborazione e approvazione, con conseguenze sulle procedure adottate dalle istituzioni scolastiche.
In particolare, il provvedimento interviene sulle tempistiche di redazione del PEI, sulle modalità di definizione delle ore di sostegno didattico e sulla possibilità per il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) di approvare il documento anche in assenza di una o più componenti.
Ma quali sono le novità introdotte dal Decreto Legge 170? Come mai ci sono state reazioni soprattutto da parte di Associazioni di famiglie e di insegnanti? Qual è l’impostazione del Decreto Legge 170? Cosa aggiunge alla qualità dell’inclusione?
Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 15 ottobre, alle ore 15:00. Ospiti due esperti di inclusione, il prof. Luigi D’Alonzo e la prof.ssa Marisa Pavone. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.