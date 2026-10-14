Nuovo PEI, sarà un’inclusione di qualità? Tutte le modifiche del Decreto Scuola – DIRETTA 15/10 ore 15:00

Il Decreto 170 del 30 settembre 2026, entrato in vigore il 1° ottobre 2026, introduce alcune novità riguardanti il Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli alunni con disabilità. Le modifiche interessano diversi aspetti della sua elaborazione e approvazione, con conseguenze sulle procedure adottate dalle istituzioni scolastiche.

In particolare, il provvedimento interviene sulle tempistiche di redazione del PEI, sulle modalità di definizione delle ore di sostegno didattico e sulla possibilità per il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) di approvare il documento anche in assenza di una o più componenti.

La diretta della Tecnica della Scuola

Ma quali sono le novità introdotte dal Decreto Legge 170? Come mai ci sono state reazioni soprattutto da parte di Associazioni di famiglie e di insegnanti? Qual è l’impostazione del Decreto Legge 170? Cosa aggiunge alla qualità dell’inclusione?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 15 ottobre, alle ore 15:00. Ospiti due esperti di inclusione, il prof. Luigi D’Alonzo e la prof.ssa Marisa Pavone. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.