Oggi l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra

Oggi, 6 maggio, Carlo verrà incoronato ufficialmente nell’Abbazia di Westminster col nome di Carlo III. La cerimonia inizierà alle 11 (ora locale) dopo l’arrivo dei reali in processione da Buckingham Palace e terminerà dopo due ore. La cerimonia si caratterizza per cinque elementi principali: il riconoscimento; il giuramento; l’unzione; l’investitura e l’incoronazione; e infine l’intronizzazione e l’omaggio. Per poi terminare con l’incoronazione della regina consorte, Camilla.

Carlo III è in ogni caso il più anziano erede al trono britannico, e sua moglie Camilla. L’incoronazione è l’investitura formale di un monarca con i suoi poteri regali e come capo della Chiesa d’Inghilterra, secondo un rito che ha quasi mille anni. Una cerimonia unicamente simbolica e religiosa: Carlo III è infatti re dal giorno della morte della madre, Elisabetta II.

L’obiettivo della cerimonia, spiega Buckingham Palace, è far riflettere sul ruolo del sovrano oggi e guardare al futuro, in un grande evento che celebri l’idea stessa di monarchia secondo Carlo III: più snella, moderna e sostenibile. Tra i sudditi del regno le attese superano le polemiche.

A margine tuttavia, le agenzie segnalano un eccentrico esercito di monarchici incalliti attorno a Buckingham Palace.

Sono accampati in piccole tende lungo le transenne metalliche che impediscono l’accesso al viale. Alcuni sono arrivati già da qualche giorno e sfidano il freddo l’umidità e anche la minaccia di pioggia. Vogliono assicurarsi la migliore visuale quando davanti a loro passerà la carrozza di Carlo e Camilla, in andata e ritorno dall’Abbazia di Westminster. Atmosfera festosa, quasi un po’ carnevalesca.

Sono tutti attrezzati: sacchi a pelo, sedie da campeggio, borse frigo da cui fuoriescono vivande; c’è pure quello che ha la ‘kitchen in a box’, perché sotto il telo impermeabile ha piazzato ogni genere di bendiddio, a cominciare da scatole di biscotti e di thé. Intanto la distesa di prati è stata attrezzata con punti di primo soccorso, stazioni di rifornimento dell’acqua, servizi igienici, aree benessere e zone più tranquille con le panchine. Ci sono anche i chioschi dati in concessione dove è possibile acquistare cibo e bevande.