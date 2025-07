“Orale rifiutato alla maturità? Serve più dialogo con gli studenti”. Marco Pappalardo a “Logos. Storie e parole della scuola”

Scrittore, giornalista, direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica e Universitaria della Conferenza Episcopale Siciliana. Ma soprattutto docente in prima linea, che quest’anno ha dovuto confrontarsi con l’esperienza di commissario esterno agli esami di Maturità. È Marco Pappalardo l’ospite della nuova puntata di Logos. Storie e parole della scuola.

Le polemiche sull’esame di maturità

Una chiacchierata a tutto tondo che è partita proprio dalla stretta attualità. Vale a dire dalla scelta di alcuni studenti di non sostenere la prova orale per l’esame di Stato, in protesta con il sistema scolastico. Per Pappalardo la soluzione non è andare allo scontro con gli studenti, ma ricostruire un dialogo per comprendere le loro ragioni e trovare insieme delle soluzioni.

L’importanza del dialogo con gli studenti

E proprio dal dialogo parte l’ultimo libro scritto da Pappalardo, Virginia e il professore. Lettere oltre il banco e la cattedra (San Paolo), frutto della corrispondenza von una studentessa del Nord Italia, su diversi aspetti della realtà scolastica e non solo. Un lavoro che segue di pochi anni Cara Scuola ti scrivo… L’attualità di Lettera a una professoressa (sempre per San Paolo), nel quale Pappalardo ha raccontato l’epopea di don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana.