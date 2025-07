Orchestra nazionale dei Licei musicali: debutterà il 30 ottobre, candidature entro il 12 settembre 2025 – NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha avviato un’importante iniziativa per la costituzione, a partire dall’anno scolastico 2025-2026, dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali, con l’obiettivo di valorizzare i percorsi formativi e artistici dei Licei musicali italiani e offrire agli studenti una significativa opportunità di crescita personale e professionale nel campo musicale.

Per garantire l’operatività del progetto, è stato rinnovato l’Accordo di rete tra la Direzione generale del MIM e le scuole capofila delle reti regionali dei Licei musicali. Inoltre, con decreto direttoriale n. 1826 dell’8 luglio 2025, è stato istituito un Comitato tecnico-scientifico (CTS) presieduto dal Maestro Uto Ughi, composto da esperti del Ministero, di INDIRE, della Fondazione Uto Ughi, del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, rappresentanti delle scuole e musicisti di rilievo. Il CTS ha il compito di definire l’organico orchestrale, i criteri di selezione, il repertorio e l’organizzazione delle attività concertistiche.

Debutto dell’Orchestra e programma

Il debutto ufficiale dell’Orchestra è previsto per il 30 ottobre 2025, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo. L’evento sarà preceduto da una settimana di attività collettiva in presenza.

Il programma scelto per il concerto di esordio comprende:

“Farandole” da Arlésienne, suite 2 – G. Bizet

“Danza slava op. 46 n. 8” – A. Dvořák

“Ouverture La clemenza di Tito” – W.A. Mozart

“Va, pensiero” dall’opera Nabucco – G. Verdi

I candidati dovranno dimostrare un livello tecnico adeguato a tale repertorio.

Modalità di selezione e scadenze

Ogni Liceo musicale potrà candidare al massimo due studenti, senza vincolo rispetto allo strumento, tramite la propria scuola capofila di rete regionale, entro i termini previsti. La documentazione necessaria comprende:

Scheda del candidato (allegato 1) e scheda tecnica (allegato 2) Un video dimostrativo, di massimo 10 minuti, caricato su un canale della scuola (YouTube, Vimeo, ecc.) con programma a libera scelta comprensivo di almeno uno studio strumentale Consenso al trattamento dei dati personali (allegato 3), secondo l’informativa (allegato 4)

Le scuole capofila delle reti regionali, una volta raccolte le candidature, dovranno inviare tutto il materiale all’indirizzo email [email protected], entro e non oltre il 12 settembre 2025.

Il CTS, anche in composizione ristretta, valuterà i candidati e procederà alla selezione definitiva dei componenti dell’Orchestra.