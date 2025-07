Orchestra nazionale dei licei musicali: nasce il Comitato tecnico-scientifico

Dalle pagine facebook di Natascia Chiarlo e del Liceo Musicale Alfano I di Salerno si apprende che martedì scorso 15 luglio “nella sala dei ministri del MIM si è insediato il Comitato tecnico scientifico per la costituzione dell’orchestra nazionale dei licei musicali italiani che sarà diretta dal maestro Uto Ughi. Bellissima iniziativa fortemente voluta dal ministro dell’istruzione e del merito”.

A momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del MIM. Dalla foto si riconoscono il maestro Uto Ughi, la dirigente del liceo Alfano I Elisabetta Barone (coordinatrice anche della rete dei LM della Campania che da anni esprime una orchestra di altissima qualità), Natascia Chiarlo, compagna di Uto Ughi, il violoncellista Gianluca Giganti, la sempre presente Annalisa Spadolini del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica presso il MIM, alcuni docenti di licei musicali tra i quali la violista Maria Cristina Masi e altri esperti del settore musicale e orchestrale.

L’annuncio della nascita della orchestra dei licei musicali diretta da Uto Ughi era stata dato ad Assisi il 3 aprile 2025 proprio dal Ministro Valditara e dal Maestro Ughi che avevano anche preannunciato il primo concerto per novembre 2025.

Ora è nato il comitato tecnico scientifico per la costituzione dell’orchestra stessa cui spetta il compito di costruire una orchestra mettendo assieme i migliori strumentisti scelti tra tutti i gli allievi degli oltre 150 licei musicali italiani.

Si tratta di una iniziativa importante che permetterà agli studenti da fare una esperienza orchestrale ricca e significativa.

L’orchestra che nasce oggi non è una novità per i licei musicali italiani. Infatti, in periodo pre-covid, sia nel luglio 2018 che nell’agosto 2017 si si è tenuto a Sermoneta – al castello Caetani – il laboratorio orchestrale dell’orchestra nazionale dei Licei Musicali. L’iniziativa nasceva dalla collaborazione fra il MIUR-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione e la Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici” nell’ambito dei “Corsi di Perfezionamento e di Interpretazione Musicale di Sermoneta” organizzati dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica.