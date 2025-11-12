Ordinanza supplenze, Pittoni: “Verso l’equiparazione tra docenti ITP e teorici”

In merito alle nuove regole per il conferimento delle supplenze contenute nella bozza di OM presentata nella giornata dell’11 novembre alle organizzazioni sindacali, interviene in queste ore il responsabile scuola della Lega Mario Pittoni che afferma: “La bozza dell’Ordinanza Ministeriale sulle supplenze per il biennio 2026/27-2027/28 riconosce la piena equiparazione dei docenti ITP ai teorici sia in termini di punteggio che di valutazione del titolo. Si andrà così a sanare la disparità di trattamento contenuta nell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, che attribuiva agli ITP punteggi fino a tre volte inferiori rispetto ai colleghi nonostante percorsi formativi equivalenti”.



“Scoperto l’errore – aggiunge Pittoni – si provò a correggerlo. Ma i tempi erano insufficienti (senza contare l’atteggiamento tutt’altro che collaborativo di qualche gruppo social). Presi comunque l’impegno di occuparmene appena possibile. E come ho più volte ricordato, con la revisione del Regolamento in ritardo, l’occasione poteva essere solo la nuova Ordinanza Ministeriale collegata all’aggiornamento biennale delle graduatorie”.

Il testo definitivo dell’Ordinanza potrebbe uscire già nei prossimi giorni.