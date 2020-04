Organici 2020/2021, Azzolina: “Tutto resta invariato, scelta di campo che mette al centro gli studenti”

“L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità.

È un risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga interlocuzione con il ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti.

Che vede la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della riduzione del numero di alunni per classe”.

Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, su Facebook.