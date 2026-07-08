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08.07.2026

Scuole paritarie FISM, firmato il rinnovo contrattuale: +80 euro mensili in due tranche

Redazione
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Aumenti in arrivo e aggiornamento degli istituti contrattuali

Il 7 luglio 2026 è stato sottoscritto in sede CNEL il contratto relativo al secondo biennio economico del CCNL FISM 2024/27, che riguarda il personale delle scuole paritarie dell’infanzia. Il presidente del CNEL ha espresso apprezzamento per il risultato e ha invitato le parti a diventare soggetti attivi nella vita dell’organismo, anche attraverso proposte concrete.

Aumenti in arrivo e aggiornamento degli istituti contrattuali

Il rinnovo prevede, a regime, un incremento salariale medio di 80 euro mensili, distribuito in due tranche: 40 euro dal 1° settembre 2026 e altri 40 euro dal 1° settembre 2027. Vengono inoltre aggiornati alcuni istituti contrattuali, con particolare riferimento al welfare contrattuale – sanità integrativa e previdenza complementare – e alla disciplina del personale a tempo determinato. Il presidente del CNEL ha anche richiamato la recente Legge 112/2025 sul giusto salario, sottolineando come la contrattazione collettiva resti lo strumento più idoneo per garantire retribuzioni adeguate. Soddisfazione è stata espressa dalla CISL Scuola, che ha definito il risultato un passo verso un più giusto equilibrio tra retribuzione e impegni professionali, raggiunto grazie alla condivisione tra più soggetti sindacali rappresentativi.

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