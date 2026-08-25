Organico di potenziamento, 48.795 posti (oltre 1.400 in meno rispetto a un anno fa). Leggero aumento sul sostegno – PDF

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Il Decreto Ministeriale n. 170 del 10 agosto 2026, adottato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze definisce gli organici dei docenti per il nuovo anno scolastico 2026/27.

Sono previsti 614.572 posti comuni dell’organico dell’autonomia e 48.795 posti di potenziamento. Questi ultimi registrano una differenza negativa, rispetto al 2025/26, di 1.407 unità.

Salgono leggermente invece le unità aggiuntive sul sostegno. Sono 134 i posti in più rispetto all’anno scolastico passato (da 128.036 a 128.170). La maggior parte è distribuita nella scuola primaria (47.403), poi la secondaria di secondo grado (36.271), la secondaria di primo grado (34.751) e l’infanzia (9.745).

Per quanto riguarda l’educazione motoria alla primaria (classi quarte e quinte) ci sono 4.201 posti, mentre altri 762 posti di potenziamento riguardano la lingua italiana per stranieri.

Stabilito anche un tetto complessivo per le scuole secondarie di secondo grado in 125.475 classi (già attivato nel 2024/25). Per l’organico di fatto il decreto fissa a 14.148 posti il limite per il 2026/27.