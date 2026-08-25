Meeting Rimini, Cattarina: “L’insegnante non è solo un dispensatore di nozioni, è uno che c’è anche fuori dall’orario di lavoro”

Nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto nel panel “Il coraggio di educare, ricostruire l’alleanza tra scuola e famiglia“.

A partecipare, insieme al ministro anche Silvio Cattarina, fondatore e presidente Cooperativa sociale L’Imprevisto; Chiara Frigeni, responsabile IeFP In-presa; Elena Fruganti, docente di Diritto alla scuola secondaria di secondo grado e referente Commissione Educazione del network “Ditelo sui tetti”; Roberto Sanseverino, presidente Fondazione Città Nuova. Evento moderato Massimiliano Tonarini, presidente Cdo Opere Educative.

Il sociologo e psicologo Silvio Cattarina, intervenuto subito prima del ministro ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondo dei docenti: “Non si può essere insegnanti solo per concorso. Non basta più il concorso. Occorre pensare e inventare qualcosa che valuti doti, qualità e attitudini belle, grandi, feconde ed entusiasmanti, che vadano oltre la materia di insegnamento in senso stretto. Insomma, l’insegnante non è solo un dispensatore di nozioni: è anche un uomo, una donna, una persona entusiasta, ammirevole, interessante e dignitosa, un artista, una persona felice. È anche un padre, una madre, un fratello maggiore; è uno che c’è anche fuori dall’orario di lavoro, nel fine settimana, anche dopo trenta o quarant’anni, che mi chiama a casa, che vuole conoscere la mia fidanzata, i miei genitori. La scuola è una realtà sempre più evidente, almeno in diversi territori in cui tante cosiddette agenzie educative sono venute meno, come ad esempio i parroci e gli oratori”.